Beşiktaş'ta Faslı Sevgililerin Kavgası

Beşiktaş'ta aynı evi paylaşan Faslı biri kadın 2 kişi kavga ederek biribirlerini yaraladı.





Beşiktaş'ta aynı evi paylaşan Faslı biri kadın 2 kişi kavga ederek biribirlerini yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Olay, Ortaköy Mehmetçik Sokak 40 Numaralı apartmanın giriş katında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de bir şirkette finans müdür olarak çalışan Faslı bir kişi ile aynı evi paylaştığı vatandaşı kız arkadaşı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirini darp etti. Kavga sırsında evde bazı camlar ve eşyalar kırıldı. Kadın, eline geçirdiği kesici bir cisim ile finans müdürünü sırtından yaraladı. Erkek arkadaşının yere düştüğünü gören kadın paniğe kapılarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İKİSİDE AYNI AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI



Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yüzünden, ayaklarından ve sırtından yaralanan finans müdürü ve darptan yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından iki yaralı aynı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturması başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı!

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a Uyarı: Gereksiz Hareketlerden Kaçın

İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kamerada

Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı