Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a Kiralandı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü
, savunma oyuncusu Fatih
Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor
'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa
Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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