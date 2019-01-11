Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a Kiralandı

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a Kiralandı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a Kiralandı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Sivasspor, Fatih, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Fousseni Diabate'ye Resmi İmzayı Attırdı Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Sivasspor'a Kiraladı

Berkay'dan Arda'ya Gözdağı: Gözünün İçine Baka Baka Söyleyeceklerim Olacak Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Clinton N'jie'yi Gözüne Kestirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 00:13:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a Kiralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]