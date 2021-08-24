Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirilen antrenman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.