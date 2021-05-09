Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında salı günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 41'inci haftasında salı günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanı pas ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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