Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe
'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 Kaynak: AA
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