Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
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