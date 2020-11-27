Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme ve yenilenme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

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