Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma bölümüyle başlayan idmanın 5'e 2 pasla devam ettiği, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA
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