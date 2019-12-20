Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisinde en büyük gol umudu Burak Yılmaz olacak.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının kilit oyuncusu Burak Yılmaz, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisinde en büyük gol umudu Burak Yılmaz olacak. Kendi saha ve seyircisi önünde mutlak galibiyet için oynayacak ezeli rakiplerinin karşısına savunmacıların ağırlıkta olduğu bir kadro çıkaracak olan Avcı, Burak'ı tek santrfor olarak görevlendirecek.


Tecrübeli teknik adam, başta Ljajic olmak üzere orta saha oyuncularından, Burak'ı topla buluşturacak şekilde uzun paslar atmalarını istedi.


N'KOUDOU iSTEKLİ


Bu arada sakatlığı büyük ölçüde geçen Kevin N'Koudou, görev verilmesi halinde derbide oynayabileceğini söyledi.


Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:47 
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