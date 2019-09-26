Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yollar ayrılıyor...

Söz konusu isimler arasında yer alan Şilili stoper Enzo Roco hakkındaysa ülkesinden flaş bir iddia transfer iddiası geldi.



AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalini bir hayli güçlendirdiği belirtildi. Gazete, mevcut sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin en makul seçenek olduğu yorumunda bulundu.



Daha önce Beşiktaş Kulübü takımdan ayrılan futbolculara böyle teşekkür etmişti.