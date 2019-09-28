Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül kararı
4 dakika önce
Siyah beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Medipol Başakşehir maçında Gökhan Gönül ile birlikte stoper oynayan Necip Uysal'ın performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuya Trabzonspor maçında da aynı görevi verecekCezası biten Vida'ya Necip eşlik...
Siyah beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Medipol Başakşehir maçında Gökhan Gönül ile birlikte stoper oynayan Necip Uysal'ın performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuya Trabzonspor maçında da aynı görevi verecek
Cezası biten Vida'ya Necip eşlik edecek, Gönül ise yine sağ beke dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41
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