Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül kararı

Siyah beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Medipol Başakşehir maçında Gökhan Gönül ile birlikte stoper oynayan Necip Uysal'ın performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuya Trabzonspor maçında da aynı görevi verecek



Cezası biten Vida'ya Necip eşlik edecek, Gönül ise yine sağ beke dönecek.