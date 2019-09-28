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Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül kararı

4 dakika önce

Siyah beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Medipol Başakşehir maçında Gökhan Gönül ile birlikte stoper oynayan Necip Uysal'ın performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuya Trabzonspor maçında da aynı görevi verecekCezası biten Vida'ya Necip eşlik...

Beşiktaş'ta flaş Gökhan Gönül kararı, System.String[]

Siyah beyazlılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Medipol Başakşehir maçında Gökhan Gönül ile birlikte stoper oynayan Necip Uysal'ın performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuya Trabzonspor maçında da aynı görevi verecek


Cezası biten Vida'ya Necip eşlik edecek, Gönül ise yine sağ beke dönecek.

Gökhan Gönül, Necip Uysal, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41 
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