Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!
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Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!

12 dakika önce

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı.

Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gerçeği!, System.String[]

NTV'de yayınlanan programda Nebil Evren, şu anda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili bilinmeyen detayı aktardı.


Evren siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği başarılı teknik adamla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı ile sözleşme imzalamadan önce görüştü. Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük olacağı söylendi. Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi."


Beşiktaş taraftarları, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından tribünlerden Sergen Yalçın tezahüratlarında bulunmuşlardı.


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Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Evren, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:31 
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