Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon forma numaraları belli oldu.
Beşiltaş'ta 2020-2021 sezonunda Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oyuncuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.
Siyah-beyazlılarda formaya yazılacak isimler ve forma numaraları sırasıyla şöyle:
Isimat: 2
Roco: 3
Douglas: 5
Nkoudou: 7
Umut: 8
G. Yalçın: 9
O. Özyakup: 10
Boyd: 11
Erdoğan: 12
Hutchinson: 13
Larin: 17
Hasic: 19
Necip Uysal: 20
Nsakala: 21
Ljajic: 22
W. Souza: 23
Vida: 24
Alpay: 25
Dorukhan: 26
Ersin: 30
Rıdvan: 33
Kartal: 41
Oliver: 43
Emre: 61
Lens: 77
Utku: 97 - İSTANBUL