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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta formül bulundu: Sergen Yalçın - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta formül bulundu: Sergen Yalçın

6 saat önce

Siyah beyazlı takımın efsane futbolcularından olan Yalçın, teknik adamlık kariyerinde bazı oyunculara yaptığı dokunuşlarla dikkat çekti.

Beşiktaş'ta formül bulundu: Sergen Yalçın, System.String[]

Siyah beyazlı takımın efsane futbolcularından olan Yalçın, teknik adamlık kariyerinde bazı oyunculara yaptığı dokunuşlarla dikkat çekti. Özellikle Ozan Tufan'ın yeniden doğuşunu sağlayan Sergen Yalçın'a Oğuzhan'ın da emanet edilmesi planlanıyor.


İki yıl üst üste kazanılan şampiyonluktan sonra bir türlü isteneni veremeyen Oğuzhan Özyakup, özellikle son dönemlerde gösterdiği kötü performansla yedek kulübesinin değişilmez isimlerinden olmuştu.


Abdullah Avcı'nın kazanmaya çalıştığı Oğuzhan, bir türlü isteneni veremeyerek siyah-beyazlı camiadan 'kiralayalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.


OĞUZHAN'A OZAN TUFAN FORMÜLÜ


Rus ekibi Krasnodar'ın Oğuzhan'la ilgilenmesine rağmen oyuncuyu değerinin altında bir fiyata satmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, çareyi oyuncuyu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralamakta buldu.


Ozan Tufan ve Merih Demiral gibi oyuncuların gerçek potansiyellerine ulaşmasında büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın'dan bu kez de Oğuzhan'ı eski günlerine döndürmesi beklenecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın, Ozan Tufan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:09 
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