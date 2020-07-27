Beşiktaş'ta forvet hedefi Nicolai Jörgensen

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni golcüsünü Hollanda'da buldu! Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.

4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın dışında Kevin Prince Boateng ile de yollar ayrılmıştı. Jorgensen'in ismi daha önce de Trabzonspor ile anılmıştı.