Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda kontrollü pas organizasyonları üzerinde durdu.

Yarı sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

İdmana, bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor, Beşiktaş, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:06 Kaynak: AA

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