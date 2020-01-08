Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. krizi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. krizi! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. krizi!

7 saat önce

Genel kurul öncesinde, şirketin doğal başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın 31 Ekim 2019 tarihinden bu yana görev aldıkları Futbol A.Ş. yönetim kurulundan ayrılma kararı aldıkları ifade edildi.

Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. krizi!, System.String[]

Genel kurul öncesinde, şirketin doğal başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın 31 Ekim 2019 tarihinden bu yana görev aldıkları Futbol A.Ş. yönetim kurulundan ayrılma kararı aldıkları ifade edildi.


'YANLIŞ ANLAŞILMALAR OLUR'


Kulübün son genel kongresinde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Başkan Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yönetim kurulundan ayrılacak olmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.


"Beşiktaş markasının ve bütçesinin yönetildiği birinci yer Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'dır. Beşiktaş Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve genel sekreteri, bu bütçedeki ve prestijdeki şirketimizin yetki ve sorumluluğunu üzerinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadır" diyen Tekinoktay, "Futbol A.Ş.'yi yönetim kurulu dışından kişilerin yönetecek olması ihtimali, teamüllere aykırı olduğu gibi yanlış anlaşılmalara da yol açabilecektir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Sekreter, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması!
Tamer Tuna: Dusko Tosic ile görüşüyoruz Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak Abdullah Avcı: Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, güzel şeyler hayal ettiriyor

Son Dakika Haberleri
15:30 Eskişehirspor'da Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor
15:30 Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, boş sözleşmeye imza atmaya hazır Açıklaması - Son Dakika Spor
15:29 Canlı anlatım | Filenin Sultanları sahada! Türkiye Hırvatistan maçı başladı - Son Dakika Spor
15:24 Hollanda'dan transfer açıklaması: Ryan Babel, Ajax'ta... Son dakika Galatasaray haberleri - Son Dakika Spor
15:23 Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor - Son Dakika Spor
15:13 Abdullah Avcı: Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, güzel şeyler hayal ettiriyor - Son Dakika Spor
14:23 Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 15:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. krizi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]