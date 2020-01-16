Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi.

Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi, System.String[]

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi.

Siyah-beyazlı ekipten, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun 16.01.2020 tarihli bugünkü toplantısında; 09.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Erdal Torunoğulları (Yönetim Kurulu Başkanı)

Cenk Sümer (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye)

Celal Aral (Yönetim Kurulu Üyesi)

Emre Kocadağ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kemal Erdoğan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Fikri Şener (Yönetim Kurulu Üyesi)

Demet Güdül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ertan Mitap (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Özgür Şentürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)"


Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu
Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 01:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta futbol A.Ş'nin başına Erdal Torunoğulları getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]