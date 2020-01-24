Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!

6 saat önce

Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.

Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!, System.String[]

Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.


Toplantıdan futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrılması yönünde karar çıktı.


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:01 
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