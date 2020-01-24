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Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı!
6 saat önce
Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.
Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Abdullah Avcı tesislerde bir araya geldi.
Toplantıdan futbol direktörü Ali Naibi ile yolların ayrılması yönünde karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:01
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