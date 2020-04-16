Beşiktaş'ta futbolcu isyanı başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta futbolcu isyanı başladı

13 dakika önce

Spor Arena/İsmail ER - 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

Beşiktaş'ta futbolcu isyanı başladı, System.String[]

Spor Arena/İsmail ER - 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti. Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.


Beşiktaş'ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı. 2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas'a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11'de görev yaptı.


Udinese çok istedi, izin çıkmadı


Beşiktaş'taki performansını Milli Takım'da pekiştiren Dorukhan, sezonun tamamlanmasıyla birlikte maaşının iyileştirilmesini beklerken, bu konuda yönetimden beklediği hamle bir türlü gelmedi. 350 bin Euro'ya oynarken kulübe oturan ya da kadroya giremeyen oyuncuların kendisinden 3, 5, hatta 7 kat fazla maaş ödendiğini gören Dorukhan'ı sezon sonunda Udinese ısrarla istedi. Ancak İtalyan ekibinin önerdiği rakamın düşük bulunması ve diğer kulüplerden gelen tekliflerin de yeterli olmaması nedeniyle Dorukhan'ın takımda kalmasına karar verildi. Sonrasında Dorukhan'ın yaşadığı talihsiz sakatlık ve ardından gelen yönetim değişikliği ile birlikte beklediği zam bir türlü gelmedi.


Oynamadan paralarını alabilecekler


Dorukhan konusu da menajerinin "Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerimiz 2020 Ocak'ta sonlandırılmıştır" açıklamasıyla yalanlayana kadar rafa kalktı. Bu beyanın ardından yönetici Erdal Torunoğulları yaşananlarla ilgili sert yorumlar yaparken dün sabah saatlerinde kulübe faks çeken Dorukhan'ın menajeri sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini iletti. Ancak şok sadece Dorukhan'la sınırlı değil. Lens ve Larin'in de alacakları için siyah beyazlı kulübe ihtar gönderdiği ortaya çıktı. Bu ikilinin alacaklarının ödenmemesi durumunda oynamadan kalan 2 yılın parasını isteme hakkının doğacak olması kulübün durumunu daha da zorlaştırıyor.



Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:06 

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