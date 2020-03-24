Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik ekibe Kovid-19 testi (corona virüsü) testi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular saat 13: 00 itibarıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs testine giriyor...



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.



Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullanmıştı.



