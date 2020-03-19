Beşiktaş'ta futbolculara mesaj gitti: "Evden çıkmayın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta futbolculara mesaj gitti: 'Evden çıkmayın' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta futbolculara mesaj gitti: "Evden çıkmayın"

6 saat önce

Türkiye'de liglerin ertelenmesiyle birlikte takımlar da çalışmalarına ara verdi.

Beşiktaş'ta futbolculara mesaj gitti:

Türkiye'de liglerin ertelenmesiyle birlikte takımlar da çalışmalarına ara verdi. Bu sabah yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara mesaj gitti ve evden çıkılmaması uyarısı yapıldı. Takımın yeni programı TFF'nin açıklayacağı maç planlamasına göre netleşecek.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugün Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanları'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'le birlikte yaptığı toplantının ardından liglerin ertelenmesine karar verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, alınan kararın ardından futbolun paydaşlarıyla bir araya gelerek liglerin ne zaman başlayacağına dair planlamayı daha sonra yapacaklarını ifade etti. Alınan bu kararın ardından takımlar da futbolcularına izinli olduklarının ve evden çıkmamalarının mesajlarını gönderdi. Beşiktaş'ta da izinler başladı. Siyah-beyazlılar bu sabah yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürmüştü. Yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla kampa girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda futbolculara, maçların ertelendiği ve evden çıkmamalarının gerektiği mesajları iletildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı tarihle birlikte siyah-beyazlıların yeni programı da belli olacak. Öte yandan alınan karar sonrasında özellikle yabancı futbolcular oldukça rahatladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isimle bu konuyu paylaşan ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri de tedirginlikle takip eden yabancı oyuncuların, liglerin ertelenmesiyle birlikte kafalarındaki soru işareti de kalktı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

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