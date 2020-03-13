Beşiktaş'ta Galatasaray'a hazırlanıyor! Sergen Yalçın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Galatasaray'a hazırlanıyor! Sergen Yalçın... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray'a hazırlanıyor! Sergen Yalçın...

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Galatasaray'a hazırlanıyor! Sergen Yalçın..., System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.


Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.


Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:03 
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