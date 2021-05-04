Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma koşuları, açma germe ve çeşitli çalışmalar yaptı.Beşiktaş'ta Gökhan Töre programı dahilinde takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı süren Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun tedavisine devam edildi. Adem Ljajic ise salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA
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