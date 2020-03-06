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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı!
6 saat önce
Beşiktaş'ta, 15 Mart'ta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta, 15 Mart'ta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:49
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