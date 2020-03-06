Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı!

6 saat önce

Beşiktaş'ta, 15 Mart'ta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı!, System.String[]

Beşiktaş'ta, 15 Mart'ta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:49 
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