Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin katılmadı. Caner'in yarın antrenmanda yer alabileceği bildirildi.

Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koşunun ardından minyatür kale oynayıp pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, günü yarım sahadaki çift kale maçla tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:23 Kaynak: AA
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