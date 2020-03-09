Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin...

6 saat önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin katılmadı.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı! Caner Erkin..., System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin katılmadı. Caner'in yarın antrenmanda yer alabileceği belirtildi.


Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Diğer oyuncular ise koşunun ardından minyatür kale oynayıp pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, günü yarı sahadaki çift kale maçla tamamladı.


Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:36 
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