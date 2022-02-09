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BEŞİKTAŞ'TA GASP DEHŞETİ, YARALI HALDE SALDIRGANIN BACAĞINA SARILDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA GASP DEHŞETİ, YARALI HALDE SALDIRGANIN BACAĞINA SARILDI

09.02.2022 12:29
BEŞİKTAŞ'TA GASP DEHŞETİ, YARALI HALDE SALDIRGANIN BACAĞINA SARILDI

BEŞİKTAŞ'ta telefonu ve parası gasbedilen kişi, gaspçıların peşinden gidince bıçaklandı.

BEŞİKTAŞ'ta telefonu ve parası gasbedilen kişi, gaspçıların peşinden gidince bıçaklandı. Yaralı kişi, saldırganın bacağına sarılarak kaçmasını engelledi. Şüpheli Beşiktaş emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Şubat Salı günü Sinanpaşa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişi caddede yürürken iki kişi tarafından telefonu ve bir miktar parası gasbedildi. Şüphelilerin peşinden koşan Khal Mohammad Azimi, gaspçılar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Bıçaklanmasına rağmen saldırganların kaçmasını engellemek isteyen Azimi, gaspçının ayağına sarıldı. Bir süre sonra iki gaspçı olay yerinden kaçtı. Azimi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı, hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkali belirlendi. Azimi'yi gasbeden şüpheli Kadir E., Köyiçi caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadir E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "yağma(Gasp)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasbedilen Khal Mohammad Azimi ise İl Göç İdaresi yetkilerine teslim edildi.Yaşanan dehşet anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki gaspçının Azimi'yi darbetmesi ve bıçaklaması görülüyor. Azimi, yaralanmasına rağmen gaspçının kaçmasını engellemek için ayağına sarılıyor.

Görüntü dökümü: -----------------------Güvenlik kamera görüntüsüŞüphelinin yabancı uyruklu kişiyi bıçaklamasıYaralının şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalışmasıŞüphelinin bıçağı sallamasıÇevredekilerin bıçak nedeniyle yanaşamamasıCep telefonu görüntüsüŞüphelinin Polis Merkezinden çıkışı

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Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA GASP DEHŞETİ, YARALI HALDE SALDIRGANIN BACAĞINA SARILDI - Son Dakika


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