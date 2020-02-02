Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Devre arası transfer sezonunun son gününde, son dakikada kadroya dahil edilen Kevin Prince Boateng, tesislerde teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmalası yaparken, diğer futbolcular koşu, pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı devam eden Lens antrenmanda yer almazken, Dorukhan Toköz ise bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Salı günü saat 11: 30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

-Boateng ve Sergen Yalçın görüntüleri

-Detaylar

Haber Kodu: 200202049

Haber Kodu: 200202060

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