Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

3 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ve sakatlığı geçen Atiba Hutchinson'ın takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Burak Yılmaz'ın katılmadığı bildirildi. Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.

İdmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Isınma hareketleri, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan idmanın, pas çalışması ile sürdüğü aktarıldı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenmanın, minik kale maç ve şut çalışması ile tamamlandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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