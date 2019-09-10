Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Abdullah Avcı'nın kısa konuşmasının ardından koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular çabukluk çalışmaları yaptı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli golcü, salonda yaptığı antrenmanın ardından takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrı salonda çalıştı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti
Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu! Burak Yılmaz forma istedi, Abdullah Avcı reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]