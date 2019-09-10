Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

46 dakika önce

- Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyorİSTANBUL - Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

- Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup, takımdan ayrı çalıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Burak Yılmaz takımdan ayrı olarak özel programlarını devam ettirdi. Burak Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

Burak Yılmaz, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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