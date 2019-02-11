Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga; 1 Yaralı

Beşiktaş'ta Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga; 1 Yaralı

55 dakika önce

Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.

Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı. Olay, saat 04: 00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan gece kulübü önünde henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı. Yaralanan şahıs araçla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri gece kulübü önünde inceleme yapmasının ardından boş mermi kovanlarını topladı. Polis, kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Ortaköy, kavga, Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinan Engin, Shinji Kagawa'ya Övgü Yağdırdı: Sağ Ayaklı Sergen Beşiktaşlı Taraftarlar, Bursaspor Maçında "Tolgay Arslan Dürümler Nerede?" Tezahüratında Bulundu

Sergen Yalçın, Beşiktaş İddialarına Son Noktayı Koydu 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga; 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]