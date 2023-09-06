Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan taşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan taşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı

Son Güncelleme: 06.09.2023 14:26

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmek için bulunan 2 kadın, taşkınlık çıkardıkları için dışarı çıkarıldı. Dışarıda da olay çıkaran kadınlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MEKANDAN ÇIKARDILAR

Pazar akşamı saat 02.20'de Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda eğlenmeye giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı. Çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler Ada M. ile Aline Berfu E.'yi mekandan çıkardı.

GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan Ada M., bu sefer göğüs bölgesini açtı ve taşkınlıklarına devam etti. Mekanın kapısında sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini kaldırım cama vuran Ada M., polisle de tartıştı. Polis kadını sakinleştiremeyince zor kullanarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

İşlemleri için polis merkezine götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından 'tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ile Aline Berfu E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapının önüne çıkarılan kadınlardan Ada M.'nin göğsü açık şekilde görevlilerle tartıştığı ve demir çöp tenekesini cama vurmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan taşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan taşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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