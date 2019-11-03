Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

7 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, işyerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, işyerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları işyerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Hüseyin Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, Beşiktaş'ta bulunan ünlü gece kulübüne akın etti.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Olayın meydana geldiği gece kulübü

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Cenaze aracının gelmesi

-Tabutun gece kulübünün kapısına indirilmesi

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:49:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]