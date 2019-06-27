Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta genç futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ta genç futbolcular sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta genç futbolcular sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı. Siyah-beyazlılarda genç futbolcular; Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Güncel
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