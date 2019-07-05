Beşiktaş'ta genç futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı
1 saat önce
Beşiktaş'ta genç futbolcular Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmeleri uzatıldı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:50 Kaynak: AA
'ta genç futbolcular Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz
, Kartal
Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmeleri uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler'in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
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