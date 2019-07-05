Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta genç futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı
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Beşiktaş'ta genç futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı

1 saat önce

Beşiktaş'ta genç futbolcular Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmeleri uzatıldı.

Beşiktaş'ta genç futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı, System.String[]
Beşiktaş'ta genç futbolcular Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmeleri uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler'in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:50 Kaynak: AA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Kartal, Spor
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