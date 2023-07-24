Beşiktaş'ta Genç Kadına Saldıran Yabancı Uyruklu Şahıs Darp Edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Genç Kadına Saldıran Yabancı Uyruklu Şahıs Darp Edildi

24.07.2023 10:49

Beşiktaş'ta bir genç kadına laf attığı iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Olay anı kameralara yansıdı. Kağıthane'de ise polis ekiplerine direnen bir kişi gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Beşiktaş'ta genç bir kadına laf attığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kağıthane'de ise polis ekiplerine direnen bir kişi gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs genç bir kadına laf attı. Bu iddiayı duyan çevredeki vatandaşlar, şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Yabancı uyruklu şahsın daha fazla darp edilmesini yine çevredeki vatandaşlar önledi.

Öte yandan, Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde bir kişi polis ekiplerine direndi. Direnen şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Genç Kadına Saldıran Yabancı Uyruklu Şahıs Darp Edildi - Son Dakika
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