Beşiktaş'ta genç oyuncuların sözleşmeleri uzatıldı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularının sözleşmelerini uzattı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:03 Kaynak: DHA
Kulübü, genç oyuncularının sözleşmelerini uzattı.
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz
, Kartal
Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile olan sözleşmelerin uzatıldığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.
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