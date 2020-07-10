Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman dikkat çekiyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman dikkat çekiyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem düşük bütçeli olacak takım kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, U19 takımındaki oyuncularını yakından takip ediyor.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem düşük bütçeli olacak takım kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, U19 takımındaki oyuncularını yakından takip ediyor.

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Beşiktaş'ta özellikle Vida ve Ruiz için transfer haberleri çıkarken, bu oyuncuların yerine altyapıda görev yapan Halil Duman ve Erdoğan Kaya'nın ismi geçiyor. Hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Halil Duman'ın siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesinde A takımla hazırlık kampında da yer alması bekleniyor.

U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELİT TUR MÜSABAKALARI KADROSUNDA YER ALIYOR

Eylül ayında Hırvatistan'da düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur Müsabakaları kadrosunda da yer alan genç stoper, göstereceği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeye çalışacak.

Öte yandan, U19 Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve İlkay İşler gibi isimler de görev alıyor. Bu sezon Erdoğan Kaya siyah-beyazlıların A takımında şans bulurken, diğer isimlerin de gelecek sezonlarda aynı kategoride ter dökmeleri bekleniyor.

AMATÖRDEN BEŞİKTAŞ'A

Balıkesir'in amatör takımlarından Dursunbey Belediyespor'da futbola başlayan sonrasında da Bursaspor'da 2 yıl ter döken genç stoper 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası profesyonel sözleşme imzalarken, uzun yıllar hem siyah-beyazlılarda hem de milli takımda görev almayı hedefliyor. Özellikle hava toplarında çok etkili olan Duman, bu sezon U19 maçında 20 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.


- İsim
Erdoğan Kaya, Halil Duman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman dikkat çekiyor - Son Dakika Spor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
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