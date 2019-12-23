Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda; dünkü Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.