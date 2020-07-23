Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ayak tenisi oyunlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın öğleden önce yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Ankara'ya gidecek.