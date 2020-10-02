Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Siyah-beyazlı oyuncular antrenmana sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından gruplar halinde ayak tenisi maçı yaptı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.