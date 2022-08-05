Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar - Son Dakika
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Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar

05.08.2022 18:39

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara ceza kesildi. Kaldırımda skuter kullanırken yakalanıp, ceza yazılan bir sürücü, "Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar. Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım" ifadelerini kullandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda skuter süren ya da yolda birden fazla kişiyle skutera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan skuter sürücüsü kesilen cezaya isyan etti: Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım

"ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM"

Kaldırımda skuter kullanırken ceza yazılan Samet Öter, "427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direk cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar" dedi.

Skutera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı.

Kurallara uymayan skuter sürücüsü kesilen cezaya isyan etti: Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım
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Kaynak: DHA

Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda skuter süren şahıs kesilen cezaya tepki gösterdi: Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar - Son Dakika

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