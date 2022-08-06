BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM

06.08.2022 08:48

BEŞİKTAŞ'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı.

BEŞİKTAŞ'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı. Kaldırımda skuter kullanırken yakalanıp, ceza yazılan skuter sürücü, Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar. Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda skuter süren ya da yolda birden fazla kişiyle skutera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.

Kaldırımda skuter kullanırken ceza yazılan Samet Öter, 427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direk cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar dedi. Skutera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı.

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Kaynak: DHA

Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM - Son Dakika

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