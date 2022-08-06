BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM

06.08.2022 15:48

BEŞİKTAŞ'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı.

BEŞİKTAŞ'ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı. Kaldırımda skuter kullanırken yakalanıp, ceza yazılan skuter sürücü, Polislerin canları sıkıldı, bize ceza yazdılar. Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde saat 15.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim başlattı. Kaldırımda skuter süren ya da yolda birden fazla kişiyle skutera binenlere 427 lira para cezası uygulandı.

Kaldırımda skuter kullanırken ceza yazılan Samet Öter, 427 lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direk cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar dedi. Skutera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı.

YORUMLAR
500
BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM SERVİS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ BEBEK 4 YARALI SERVİS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ BEBEK 4 YARALI
Kaynak: DHA

Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA SKUTER DENETİMİ, ÖDEMEYECEĞİM, YIRTIP ATACAĞIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement