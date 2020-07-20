Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye attığı golde sevinmedi!
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü 70. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:01
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye attığı golde sevinmedi! - Son Dakika Spor
Son Dakika 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık