Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku - Son Dakika

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

6 saat önce

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de birinci derece zorlanma meydana geldi.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku, System.String[]

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de birinci derece zorlanma meydana geldi. Gökhan'ın Ankaragücü'ne karşı forma giymesi zor.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Ankaragücü'ne karşı forma giyme şansı oldukça zor. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.

Aytemiz Alanyaspor, Gökhan Gönül, Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu açıklandı
Tyler Boyd: Beşiktaş'ta kalıp katkı sağlama hayalimi gerçekleştirmek istiyorum Boateng'ten itiraf: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]