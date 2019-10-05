Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı

1 saat önce

Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı, System.String[]

Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Wolverhampton ile oynanan müsabakada sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gökhan Gönül, Acıbadem, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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