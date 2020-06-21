Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği belli oldu! Transfer kararı... - Son Dakika

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği belli oldu! Transfer kararı...

Artık oynanan her maçın, önümüzdeki sezon planlamasına ışık tutacak bir süreç olduğu düşünüldüğünde, dün akşamki karşılaşma da, Beşiktaş için birkaç açıdan ipuçları vermeye devam etti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği belli oldu! Transfer kararı..., System.String[]

Artık oynanan her maçın, önümüzdeki sezon planlamasına ışık tutacak bir süreç olduğu düşünüldüğünde, dün akşamki karşılaşma da, Beşiktaş için birkaç açıdan ipuçları vermeye devam etti. Hatta; teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti.

Takımın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve başlatılan yardım kampanyasıyla beraber, camiada çok konuşulur hale gelen 'öze dönerek' altyapı futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadro kurulacağı beklentisi, Sergen Yalçın'ın istediği ve onayladığı bir planlama değildi. Tecrübeli teknik adam, net bir şekilde takımı şampiyonluk yarışının içinde tutacak transferler istediğini söyledi ve planlamanın da bu yönde yapılacağını ifade ederek 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını açıkladı. Bu açıklamalardan sonra siyah beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşmiş oldu. Mevcut takımdan en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılırken, bu sayının yapılacak transferler ve denkleşecek bütçe ve satılacak futbolcularla 9-10'a kadar çıkması bekleniyor. Bu hareketlilik de yeni alınacak oyuncu sayısının da 10'u bulması anlamını taşıyor.

YENİ SEZONUN BEŞİKTAŞ'I NASIL OLACAK

İşte Beşiktaş'ın transfer döneminde yapması kuvvetle muhtemel transfer planı:

KALE: Ersin Destanoğlu oynadığı iki maçta güven verse de, son 6 maç dikkatle takip edilecek ve kalenin önümüzdeki sezon gençlere emanet edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Ancak; teknik direktör Sergen Yalçın, kaleye mutlaka bir transfer yapılmasını ve bu ismin de tecrübeli olmasını istiyor.

DEFANS: Erdoğan Kaya kendini geliştirmesi için dördüncü stoper olarak kalacak. Vida, Ruiz ve Roco'dan oluşan stoper üçlüsünden şu an için sadece Ruiz düşünülürken, Roco ve Vida'nın kulüp bulması istenecek. Yıllık 3 milyon Euro garanti para aldığı için Vida'nın satılması son iki sezon olduğu gibi bu sezon da çok zor görünüyor. Roco'nun ise satılmazsa alacağına karşılık bonservisinin verilmesi seçeneği uygulanmaya çalışılacak. Bu durumda Vida ve Roco satılırsa iki, sadece Roco ayrılırsa bir tane stoper kesin alınacak. Sağ ve sol beke mutlaka iki transfer yapılacak. Sözleşmesi biten oyunculardan Gökhan Gönül'ün şartları kabul etmesi halinde kalma ihtimali bulunurken, 11'deki yerini tamamen kaybeden Caner'in yeni sezon planlarında olduğunu söylemek zor. İki yıl daha sözleşmesi olan Douglas'ın da takım bulması istenecek.

ORTA SAHA: Elneny için yeniden kiralama seçeneği düşünülse de Sivas'tan dönecek olan Fatih ve yeni yeni iyileşen Dorukhan orta sahada Atiba ile beraber yeterli görünüyor. Hatta, Oğuzhan Özyakup burada ciddi bir alternatif durumunda. Bu yüzden transfer yapılmayacak tek yer orta saha olabilir.

HÜCUM HATTI: Kiralık sözleşmesi biten Diaby kesin olarak gönderilecek. Boateng'in de kalma ihtimali bir hayli zayıf. N'Koudou ve Boyd'un sezon içindeki form grafiği düşünüldüğünde teknik direktör Sergen Yalçın'ın her iki kanatta direkt oynayacak iki oyuncu transferi istemesi kaçınılmaz. Formu bir inen, bir çıkan Ljajic'in de yeterli bütçe kalması halinde yedeklenmesi beklentiler arasında. Lens de son iki sezon tıpkı Vida da olduğu gibi satılmaya çalışılacak.

FORVET: Burak Yılmaz'ın yaşı ve sakatlıkları, Umut Nayir'in Beşiktaş'ın tek santrforu olacak gücü gösterememesi, siyah beyazlıların en az bir santrfor almasını gerektiriyor. Sergen Yalçın'ın çok şey beklediği Güven Yalçın ise kiralık veya satılık gönderilmesi seçeneği her hafta daha ağır basıyor.

Bunların yanı sıra genç oyuncular da sürekli olarak takım kadrosunda kendine yer bulacak ve Sergen Yalçın tarafından vakti geldiğinde oynatılacak.

Sergen Yalçın, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:09 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği belli oldu! Transfer kararı... - Son Dakika Spor

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