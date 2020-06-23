Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş'da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş'da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, "Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Göle dönen Beşiktaş Balmumcu, Kara Hasan Sokakta seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Bir ticari taksi de suda mahsur kaldı. Takside bulunan şoför ve faslı müşterisi panik yaşadı. Aracın içerisine su doldu. Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri aracı iterek sudan kurtardı. Araç kullanılmaz hale geldi

"MÜŞTERİ İLE BİRLİKTE ARABAYI İTTİK"

Ticari taksi şoförü," Kaldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

(İHA)

Beşiktaş, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde Hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 16:30 Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:36:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]